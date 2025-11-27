クマ27日午後1時15分ごろ、福井県勝山市平泉寺町大渡で、80代の男性が自宅敷地内でクマ1頭に襲われ、けがをした。市によると、男性は意識があり、命に別条はない。男性の妻が119番して救助を要請。市職員や警察官が現場に駆け付けたが、クマは逃げた後だった。市は地元猟友会などと今後の対応を協議する。現場は山あいで、畑や住宅が点在する地域。勝山市内では、10月29日にこども園に隣接する空き家でクマ2頭、今月8日に総