香港の高層住宅で発生した大規模火災は、今も300人近くの安否が不明で出火原因も分かっていません。現場から最新情報をFNN上海支局・工藤雄矢記者が中継でお伝えします。現場では今も道路が封鎖されていて、消火活動が続いています。この火事では、これまでに44人の死亡が確認されていますが、連絡が取れない人がまだ279人もいます。さらに地元メディアによりますと、71人が病院に搬送され、17人が重体となっています。この団地に