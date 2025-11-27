俳優の高橋克典（60）が27日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。最近飼い始めた愛猫について語った。MCの黒柳徹子（92）が「お忙しい日々の中で、あなたの癒やしはなんといっても最近買い始めた猫なんだって？」と尋ね、愛猫の写真が出されると「そうなんです。このね、かわいい…。ミルリィちゃん。もう、かわいい…」とデレデレ。黒柳が「昔、犬派だったのに、猫派になっちゃったんですって？」と聞く