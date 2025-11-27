ウナギ料理店のニホンウナギ＝23日、東京都目黒区【サマルカンド共同】野生動植物の国際取引を規制するワシントン条約の締約国は27日の委員会で、ニホンウナギを含むウナギ全種を規制するとした欧州連合（EU）の提案を否決した。日本は反対し、否決に向けた動きを主導した。12月5日に全体会合があり、正式に不採択が決まる見通しだ。採決は反対が100に上り、賛成の35を大きく上回った。棄権は8だった。日本は世界最大のウナギ