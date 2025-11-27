アジア・アジアパラ競技大会に向け実施された、無差別テロの対応訓練＝27日午前、愛知県西尾市来年秋に愛知県で開催されるアジア・アジアパラ競技大会に向け、県警と同県西尾市消防本部などの約40人が27日、ボクシング会場の市総合体育館や周辺で無差別テロの対応訓練を実施し、刃物を持った不審者の制圧やけが人救助の手順を確認した。訓練では、不審者が市内の駐在所を襲撃した後、市総合体育館で無差別に観客を切りつけ、客