日本語を学ぶ外国人の子どもたち＝2023年、千葉市日本国内で日本語を学ぶ外国人らは2024年11月時点で29万4198人に上り、前年同時期より3万1028人増えて過去最多となったことが27日までに、文部科学省の日本語教育実態調査で分かった。一方、留学生以外が学ぶ自治体や民間団体による日本語教室がない「空白地域」の自治体は38.2％に上り、在留外国人が増える中、日本語学習の環境整備が急務となっている。留学生が学ぶ大学や法