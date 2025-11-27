阻害剤とヘルペスウイルス量の変化世界で60％以上が感染しているとされ、免疫力が下がると口唇ヘルペスなどを引き起こす「単純ヘルペスウイルス1型」の増殖を抑える方法を発見したとの研究成果を、広島大などのチームが27日までにまとめた。他のウイルス感染症にも効果が期待され、坂口剛正広島大教授は「数年以内に臨床試験を行い、薬としての実用化を目指したい」と話している。ヘルペスウイルス1型は疲労やストレスを受ける