右手にアイフォーン17プロを持つアップルのクックCEO＝9月9日、米カリフォルニア州（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】2025年の世界のスマートフォン出荷台数で米アップルが14年ぶりに韓国サムスン電子を上回り、首位に返り咲く見通しであることが26日、香港の調査会社カウンターポイントの分析で分かった。今秋投入した主力「iPhone（アイフォーン）17」シリーズの販売が好調だった。アップルの世界シェアは19.4％でサム