1年で最も華やぐショッピングイベント「ブラックフライデー」の時期に合わせ、米スポーツメディア『The Athletic』は25日（日本時間26日）、全30球団の“買い物リスト”を発表。各球団につき1人、獲得を目指すフリーエージェント（FA）選手を予想した。 ■「今回は現実的」と強調 「ブラックフライデー」は大量購入のイメージが強いが、『The Athletic』が提示した“買い物リスト”は、各球