ソフトバンクは、キャリア決済の新規・復帰ユーザー向けに、最大1万円相当のPayPayポイントが進呈されるキャンペーンを開始した。期間は2026年1月13日まで。ソフトバンク・ワイモバイル・LINEMOのユーザーが対象。 キャリア決済（ソフトバンク／ワイモバイルまとめて支払い）を初めて利用する場合、または2024年12月1日～2025年11月26日にキャリア決済の利用履歴がない場合、App Sto