草なぎ剛が主演を務めるカンテレ・フジテレビ系ドラマ『終幕のロンド−もう二度と、会えないあなたに−』(毎週月曜22:00〜 ※FODほかで配信)の第7話が、24日に放送された。妻の死をきっかけに“遺品整理人”となったシングルファーザーの主人公が、遺品整理や生前整理を通じて、残された家族へのメッセージをひも解いていくというヒューマンドラマ。今回は、死は突然にやってくる――そんな当たり前のことを改めて痛感するストーリ