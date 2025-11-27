巨人の船迫大雅投手が２７日、都内の球団事務所で契約更改を行い、３４００万円アップの年俸９０００万円（金額は推定）で契約更改。球団からは「去年も今年もフル帯同したことを評価していただきました」と語りながらも「今シーズンは自分の中で１番苦しい思いをしたシーズンだった。ホームランの数が多かったのでそこは改善していきたい」と振り返った。船迫は今季、自身最多となる５７試合に登板して２勝３敗、防御率２・８