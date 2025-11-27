埼玉県川口市で3階建ての住宅が燃える火事があり、焼け跡から遺体が見つかりました。午前10時50分ごろ、川口市榛松の3階建て住宅で「火と黒煙が出ている」と近所で勤務する男性から110番通報がありました。警察などによりますと、ポンプ車などおよそ15台が出動し火はおよそ40分後にほぼ消し止められましたが、住宅の2階部分から性別不明の遺体が見つかったということです。この家には60代の夫婦が住んでいましたが、夫の山本勝明さ