前橋市議会は２７日午後の定例会で、既婚の男性職員とホテルに複数回行っていた問題を受け、小川晶市長（４２）が２５日に提出した退職願を全会一致で同意した。退職願の採決に先立ち、小川市長は「様々な政策や制度、事業の推進に力をお貸しいただきありがとうございました」とし、「前橋の未来のために建設的な議論を進めていただきますよう切に願います」と述べた。小川市長は９月２４日、週刊誌（電子版）の報道を受けて