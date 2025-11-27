シーズンを通して各ポジションで最も守備力に卓越した選手を記者投票によって選出する守備の“ベストナイン”「第54回三井ゴールデン・グラブ賞」の表彰式が27日に、都内のホテルで行われ最多得票の阪神・大山悠輔（30）ら17人が登壇した。【写真でみる】表彰式の様子セ・リーグは、リーグ制覇を果たした阪神から、最多となる7人が選出。本塁打・打点の“二冠王”の佐藤輝明（26、阪神）が守備面でも初タイトルを獲得し「練習して