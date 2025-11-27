つけ麺チェーン「三田製麺所」は、福袋系商品の販売として初となる『福箱2026』を店頭予約限定で販売する。価格は1箱4,000円(税込)。予約受付は11月24日(月)〜12月10日(水)まで、1人3箱まで。受注は350セットに達し次第終了となる。受注販売のみで、店頭申し込み限定。商品の引き換えは12月26日から。福箱には「割引券3000円分」(500円分×6枚)、「MITA VIP CARD」(トッピング無料券)、自宅用アイテムのオリジナル丼ぶりがラインア