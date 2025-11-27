【1/150スケール 40ft リーファーコンテナ tex】 発送予定日：2026年2月26日 価格：2,420円 フジミ模型は、Nゲージモデル「1/150スケール 40ft リーファーコンテナ tex」を2026年2月に発売する。価格は2,420円。発送は2026年2月26日を予定している。 フジミ模型が展開する彩色済み・接着不要の「NEXTシリーズ」から「鉄道」ジ