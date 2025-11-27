48型有機ELテレビ「OLED48B5PJA」 LGエレクトロニクス・ジャパンは、販路を限定した4K有機ELテレビ「OLED B5」シリーズを12月1日より順次発売する。48型、55型、65型の3サイズを用意。価格はオープンで、市場想定価格は144,800円前後から。 ラインナップ 12月1日より順次発売 ・48型「OLED48B5PJA」144,800円前後 ・55型「OLED55B5PJA」164,800円前後 ・65型「OLED65B5PJA」218,000円前後 有