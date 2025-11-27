２７日、火災現場となった高層住宅団地「宏福苑」の近くを通る市民。（香港＝新華社記者／朱煒）【新華社香港11月27日】中国香港特別行政区の警察と消防は27日未明、記者会見を開き、新界地区大埔の高層住宅団地「宏福苑」で26日に起きた火災による死者が44人、負傷者が45人になったと発表した。警察が過失致死の疑いで男3人を逮捕した。２７日、火災現場となった高層住宅団地「宏福苑」の近くを通る市民。（香港＝新華社