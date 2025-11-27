「お刺身を切ろうとしたら、この土地の守り神みたいな顔してお供えものを要求してきた」【写真】「おいしいニャ！」 猫生初のお刺身に大興奮そんなコメントとともに投稿された、ラグドールの「シャル」くん（2歳・男の子）の写真が大きな注目を集めています。キッチンカウンターの上にちょこんと座り、真剣な眼差しで「あるもの」を見つめているシャルくん。その視線の先にあったのは、そうーーお刺身です。ゴージャスな被毛と合わ