冬が本格化し雪のピークを迎える前に、NITE＝製品評価技術基盤機構は、除雪機の使い方に注意を呼びかけています。NITEによりますと、除雪機による人的被害があった事故は2024年度までの10年間で、38件発生し、このうち9割以上が死亡または重傷にいたっているということです。死亡事故の原因としては、除雪機の下敷きになったり、雪をかき集める回転部に巻き込まれるといったものが大半で、うち8割以上が安全機能を無効化する誤った