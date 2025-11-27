路上で面識のない少年を金属バットで殴り、財布やバイクなどを奪ったうえ、大ケガをさせたとして、少年2人が逮捕されました。警視庁によりますと、神奈川県横須賀市に住む少年と東京・清瀬市の少年は、ことし8月、清瀬市の路上で17歳の少年を金属バットで殴りオートバイや財布などあわせて41万円相当を奪ったうえ、少年に大ケガをさせた疑いがもたれています。少年と2人に面識はなく、2人は路上で後ろから金属バットで背中を殴ると