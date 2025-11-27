俳優の佐々木蔵之介（57）が27日、都内でNHKBS時代劇「浮浪雲」（26年1月4日開始）合同取材会に出席した。ジョージ秋山氏による連載44年の同名漫画が原作。幕末の品川宿を舞台に、風変わりな男・浮浪雲（佐々木）と妻・かめ（倉科カナ）や息子・新之助（川原瑛都）との家族模様を描く。佐々木は出演の決め手について「去年の冬ごろにお話をいただいて、その時代劇は僕がさしていただく以前に『見たいな』と。スケジュールがたまた