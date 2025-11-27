新潟市は11月27日、ことし2月の大雪で災害関連死1件が認定されたと発表しました。新潟市で大雪の災害関連死が認定されるのはことし初めてです。市によりますと11月7日に開かれた弔慰金等支給審査委員会で審査の結果、1人が認定されたということです。認定されたのは新潟市に住む1人で27日現在、遺族の承諾が得られていないとして年代や性別、死亡の経緯などについては公表されていません。新潟市では、ことし2月4日から降り続いた