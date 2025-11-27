◆三井ゴールデン・グラブ表彰式（27日、都内ホテル）ソフトバンクの周東佑京が2年連続2度目のゴールデン・グラブ賞を獲得した。3人が選出されるパ・リーグの外野手部門では有効投票数227に対し、トップの147票を獲得した。「ある程度（試合に）出ないと取れないし、いろんな方に投票していただいての賞。周りから評価していただいたのはうれしい」と喜びを語った。昨オフには左膝の手術を受け、シーズン中も度重なるけが