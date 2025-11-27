福岡県警粕屋署の50代の男性職員が、署に届けられた落とし物を繰り返し盗んでいた疑いがあることが27日、捜査関係者への取材で分かった。自転車をふらつきながら運転しているところを警察官に職務質問され、所持品から他人名義の電子マネーカードが見つかり容疑が発覚した。呼気からは基準値を超えるアルコール分が検出されたという。県警は同日、窃盗と道交法違反（酒気帯び運転）の疑いで書類送検した。懲戒免職処分とする方針