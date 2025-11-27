福岡県警第2機動隊（北九州市小倉北区）の同僚隊員に尿をかけたり無理やりわいせつな行為をしたりしたとして、県警が27日、不同意わいせつと暴行の疑いで複数の隊員を書類送検したことが捜査関係者への取材で分かった。他にも長期間にわたってハラスメント行為が繰り返されていたといい、県警は隊員や監督責任者だった上司ら十数人を処分する方針。