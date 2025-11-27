26日、江田島市内で自転車を運転していた男性が、軽トラックにはねられ死亡する事故がありました。 26日午後４時頃、江田島市大柿町で自転車を運転していた男性（７６）が、軽トラックにはねられました。 はねられた男性は、頭を強く打ち、江田島市内の病院に搬送されましたが、約５０分後に死亡が確認されました。 警察は軽トラックを運転していた18歳の女を過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕しました。 逮捕された女は、センタ