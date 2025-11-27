東京世界陸上の女子20キロ競歩で歩く岡田久美子＝9月、東京都内富士通陸上部は27日、女子競歩で6大会連続世界選手権代表の岡田久美子（34）が現役を引退すると発表した。最後のレースと位置付けて臨んだ9月の世界選手権東京大会の20キロ競歩では18位。富士通を通じ「国内外問わず、競い合い、高め合うライバルであり仲間たちと出会うことができ、競歩がかけがえのないものとなった」などとコメントした。埼玉県出身の岡田は埼