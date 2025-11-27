ボートレース福岡のSG「第28回チャレンジカップ」は27日に予選3日目が行われた。3戦オール3連対で3日目に臨んだ仲谷颯仁（31＝福岡）は7Rで5コースから3着に入ったものの、3周1マークで不良航法を取られて10点の減点。得点率も大きく後退してしまった。