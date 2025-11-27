評伝劇の名手、井上ひさしが早世の天才歌人を描いた「泣き虫なまいき石川啄木」を、こまつ座が２４年ぶりに再演する。主人公の一（はじめ）（啄木）に西川大貴、母カツに那須佐代子ら、フレッシュな顔ぶれがそろった。（山内則史）物語の幕開きは明治４５年（１９１２年）５月。啄木の妻・節子（北川理恵）は、少し前に２６歳の若さで逝った啄木が大学ノートに残した日記のうち、最後の３年を読み始める。その声とともに観客は