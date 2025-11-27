「三井ゴールデン・グラブ賞・表彰式」（２７日、都内）守備のベストナインを選ぶ「ゴールデン・グラブ賞」の表彰式が開かれ、阪神からは村上頌樹投手（投手部門）、坂本誠志郎捕手（捕手部門）、大山悠輔内野手（一塁部門）、中野拓夢内野手（二塁部門）、佐藤輝明内野手（三塁部門）、近本光司外野手（外野部門）、森下翔太外野手（外野部門）が出席した。同一チームによる７人の受賞は２００４年の中日（６人）を超えてセ