俳優牧田哲也（41）が27日、X（旧ツイッター）を更新。子どもが誕生したことを報告した。牧田は「今年の春に娘が誕生しました」と、愛娘の小さな手を撮した写真をアップ。「新しい日々は学ぶことも多く、家族との時間の大切さをあらためて感じています。ご報告が遅くなりましたが、このタイミングでお知らせさせていただきました。これからも日々の経験を大切にしながら、より一層精進してまいります」とつづった。牧田は男性俳優