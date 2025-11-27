アジア株上値重い、中国不動産危機や日中対立、米中関係複雑化香港株一時マイナス 東京時間14:10現在 香港ハンセン指数 26027.53（+99.42+0.34%） 中国上海総合指数 3883.01（+18.83+0.49%） 台湾加権指数 27515.62（+106.08+0.39%） 韓国総合株価指数 3978.11（+17.24+0.44%） 豪ＡＳＸ２００指数 8613.80（+7.26+0.08%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 85897.13（+287.62+0.34%）