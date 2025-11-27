阪神・桐敷拓馬投手（２６）が２７日、西宮市内の球団事務所で契約更改交渉に臨んで、３００万減の８５００万円でサインした。登板数を最優秀中継ぎのタイトルに輝いた昨季の７０試合から、４３試合へと減らした今季を、「球団やファンの方の期待以上の成績を残したとは思えないので、優勝しましたけど悔しい部分が多かったです」と総括。印象に残った登板には、大学時代を過ごした新潟への凱旋となった５月１３日・ＤｅＮＡ戦