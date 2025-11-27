芸能事務所のツインプラネットが27日、元日向坂46の東村芽依（27）が同事務所に所属することをX（旧ツイッター）で発表した。「東村芽依所属のお知らせ」と題し、「この度、＃東村芽依（ひがしむらめい）がツインプラネットに所属したことをご報告いたします」と報告した。公式サイトにもアーティスト写真が掲載された。東村もコメントを発表。「この度、ツインプラネットに所属させていただくことになりました。これま