JRAは27日、史上初のジャパンCを連覇し、16年には顕彰馬に選定されるなど輝かしい実績を残し、25日に死んだジェンティルドンナを追悼して、関連行事を実施することを発表した。30日の東京11RウェルカムS、京都11RオータムリーフSの2レースについて、「ジェンティルドンナ追悼競走」として実施する。また、全国の競馬場において、ジェンティルドンナへの献花台・記帳台を設置するほか、全てのウインズ・エクセルにおいても記