前橋市議会の本会議に臨む小川晶市長＝27日午後前橋市議会は27日招集の本会議で、小川晶市長（42）の辞職に全会一致で同意した。小川氏は同日辞職する。市職員とのラブホテル面会問題の発覚から約2カ月で、責任を取った形。辞職に伴う市長選は、議長が市選挙管理委員会に通知した翌日から50日以内に実施される。焦点は小川氏の動向や、選挙戦の構図へ移る。辞職同意後、小川氏は出直し市長選への立候補を明言しなかった。市内