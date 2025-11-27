人気ロックバンド「ヤバイTシャツ屋さん」でベース＆ヴォーカルを務めるありぼぼさんが、自身のXで産後からの復帰を報告しました。【写真を見る】【 ヤバイTシャツ屋さん 】ありぼぼ “12/13からライブ復帰します！” 出産から2か月での復帰に “わたしを前例に考えないでください！” ありぼぼさんは「12/13 響都超特急2025からライブ復帰します！！！（予定）」とXで報告しました。無事に出産を迎えられたことについて、関係者