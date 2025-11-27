きょう未明、中国南部で地震観測機器の点検をしていた試験列車が、線路内に立ち入っていた作業員と衝突し、11人が死亡しました。中国メディアによりますと、中国南部の雲南省昆明市で27日未明、地震観測機器の点検をしていた試験列車がカーブを通過したところ、線路内に立ち入っていた作業員と衝突しました。この事故で11人が死亡、2人が負傷したと報じられています。事故のあった駅は、現在は復旧しているということです。交通当