ヴァンラーレ八戸は27日、MF安藤由翔(34)について契約満了に伴い、2026シーズンの契約を更新しないことを発表した。安藤は2024年にカターレ富山から完全移籍で加入。今季はここまでJ3リーグ戦10試合に出場していた。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●MF安藤由翔(あんどう・なおと)■生年月日1991年8月28日(34歳)■出身地兵庫県■身長/体重175cm/69kg■経歴若草少年SC-FCライオスJrユース-FCライオスユース-京都産業