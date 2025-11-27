BE:FIRSTのJUNONが初の劇映画出演を果たした『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』（12月5日公開）の完成披露試写会に登壇。グループ公式Xでオフショットを公開した。なお同映画の主題歌もBE:FIRSTの新曲「Stay Strong」となっている。 【写真＆動画】JUNONの黒髪ダブルジャケット姿の映画完成披露試写会オフショット＆ムービー ■水上恒司のセルフィーによるオフムービーにも登場