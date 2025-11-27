小倉 唯が、2025年11月24日に神奈川・パシフィコ横浜 国立大ホールにて＜小倉 唯 LIVE TOUR 2025 「Love♡Ratory」＞神奈川公演を開催した。◆小倉 唯 画像10月19日の千葉公演から始まり、宮城公演、大阪公演を巡った今回のライブツアー。2024年に引き続き、パシフィコ横浜での神奈川公演がファイナルとなった。開演時間の15時を回り、オープニング映像がスクリーンに映し出されると、客席からは一気に歓声が上がる。そして、