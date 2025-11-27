守備のベストナインに贈られる「第54回三井ゴールデン・グラブ賞」の表彰式が27日、都内で行われ、記者投票で選ばれたセ、パ18選手にグラブ型のトロフィーと賞金50万円が贈呈された。初受賞の巨人・泉口友汰内野手（26）は「まさか自分がいただけると思ってなかったので、とてもうれしく思います」と笑顔を見せた。球団遊撃手では21年の坂本以来4年ぶり13回目の受賞。開幕2軍からスタートした今季に「自分でも全く想像していな