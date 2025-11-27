バイオリニストの葉加瀬太郎(57)が27日、自身のインスタグラムを更新。ツアーの合間に釣りを楽しみ、大漁だったことを報告した。葉加瀬は「ツアーの合間に鯛釣りの聖地、明石でスタッフ釣り大会」と書き出し、兵庫・明石で釣りを楽しんだことを報告。「僕は開始１時間で72センチ、75センチと大鯛を2枚ゲット。その後も60センチ超えを3枚。秋ツアー2度目のスタッフ釣り大会でしたが、ホント、釣れ過ぎちゃってごめんなさいwww