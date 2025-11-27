熊本日日新聞社（熊本市）は27日、映像制作会社「AREA」（同市）の全発行済み株式を取得し、完全子会社化した。熊日による合併・買収（M＆A）は初めてで、グループ会社は計8社となった。番組の企画・制作や広告商品の開発にグループ会社のコンテンツや情報網を生かし、事業展開の強化を図る。AREAは2003年に創業した。熊本県内のテレビ局の番組や企業のテレビCMを制作しており、25年5月期の売上高は約1億8千万円。グループに入