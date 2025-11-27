今年のジャパンカップ・Ｇ１（１１月３０日、東京競馬場・芝２４００メートル）は、どんなドラマが生まれるのか。過去の名勝負・１１年勝ち馬のブエナビスタ（岩田康騎手が騎乗）を振り返る。２番人気のブエナビスタが、天皇賞馬のトーセンジョーダンとの叩き合いを制してＧ１・６勝目をマーク。１位入線しながら２着降着となった１０年の雪辱を果たした。直線残り４００メートル。ブエナビスタの岩田康誠騎手は、抜け出すため