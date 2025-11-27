「第５４回三井ゴールデン・グラブ賞」の表彰式が２７日、都内のホテルで行われた。阪神はセ・リーグ史上最多７人が参加した。佐藤輝明は三塁手部門で初受賞。昨季は１２球団ワーストの２３失策と課題を露呈したが、今季は６失策と大変身した。最優秀選手賞（ＭＶＰ）、本塁打王、打点王、ベストナイン、そしてゴールデン・グラブ賞。「練習して、積み重ねてきたことが結果になって表れた。このような賞をいただけて、本当にう