今年10月21日、日本の内閣制導入から140年目に初の女性首相となった高市早苗首相のこの1カ月間は興味深い政治ドラマだ。高市首相が尊敬する政治家マーガレット・サッチャー英首相が主要人物として登場するネットフリックスドラマ「ザ・クラウン（The Crown）」に劣らない。「女性安倍」と呼ばれてきたが、高市氏の就任後の動きは安倍晋三前首相の慎重さとは距離があった。一日の睡眠時間が4時間未満の「ワークライフバランス（WLB