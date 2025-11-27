守備のベストナインに贈られる「第54回三井ゴールデン・グラブ賞」の表彰式が27日、都内のホテルで行われ、記者投票で選ばれたセ・パ18選手にグラブ形のトロフィーと賞金50万円が贈呈された。遊撃手部門で初受賞したオリックス・紅林弘太郎内野手（23）が喜びを口にした。「これからは紅林の時代をつくっていけるようにしたい。ダイナミックな守備が売りだと思う」と意気込んだ。遊撃手部門ではソフトバンク・今宮が13年〜17